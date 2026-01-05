Жителям Ростова дали советы, как правильно подготовить дом к продолжительным новогодним каникулам
Планируя длительное отсутствие на новогодние праздники, необходимо заранее позаботиться о безопасности своего жилища, минимизируя возможные риски, связанные с электричеством, водоснабжением и отопительной системой. Редакция DonDay предлагает ознакомиться со списком действий, которые помогут избежать неприятных ситуаций во время вашего отсутствия.
Первым делом стоит уделить внимание кухне как месту, где чаще всего готовят, едят и принимают гостей. Необходимо провести ревизию холодильника, избавившись от продуктов с истекающим сроком годности и переместив пригодные в морозильную камеру, отрегулировав оптимальный температурный режим.
Рекомендуется отключить от электросети все кухонные электроприборы, включая чайник, микроволновую печь, кофеварку и посудомоечную машину, чтобы предотвратить короткое замыкание и снизить потребление электроэнергии.
Особое внимание уделите стиральной машине. Отсоедините заливные шланги и слейте остатки воды, так как в современных моделях вода остаётся внутри. Установите фильтр для защиты труб от засоров, а влагопоглощающие материалы помогут минимизировать последствия возможных протечек.
В остальных комнатах также проверьте и обесточьте все электроприборы, включая телевизоры, компьютеры, зарядные устройства и светильники.
При наличии газовой плиты перекройте газ вентилем, убедившись в исправности гибкой подводки. При малейших сомнениях обратитесь в газовую службу.
Перед отключением воды убедитесь в исправности сантехники, устранив протечки, а затем перекройте подачу воды в квартиру.
Не забудьте сделать уборку перед отъездом. Вернуться в чистую квартиру после долгой дороги будет намного приятнее.
Перед выходом закройте все окна и проверьте входную дверь, убедившись, что замок исправен.