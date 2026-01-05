Новости
Порывистый ветер повалил громадное дерево на Соколова в Ростове

Гигантское дерево рухнуло возле многоэтажки на Соколова в Ростове. Инцидент зафиксирован очевидцами и опубликован порталом DonDay.

Согласно кадрам, гигантский ствол рухнул во дворе многоэтажного дома, заблокировав проезд. К счастью, в момент падения возле дерева никого не оказалось, и трагедии удалось избежать.

На месте происшествия оперативно прибыли специалисты и замглавы администрации Кировского района по вопросам ЖКХ Андрей Рыбальченко. В данный момент проводятся работы по расчистке территории от поваленного дерева.
Фото: Donday
