Порывистый ветер повалил громадное дерево на Соколова в Ростове
Гигантское дерево рухнуло возле многоэтажки на Соколова в Ростове. Инцидент зафиксирован очевидцами и опубликован порталом DonDay.
Согласно кадрам, гигантский ствол рухнул во дворе многоэтажного дома, заблокировав проезд. К счастью, в момент падения возле дерева никого не оказалось, и трагедии удалось избежать.
На месте происшествия оперативно прибыли специалисты и замглавы администрации Кировского района по вопросам ЖКХ Андрей Рыбальченко. В данный момент проводятся работы по расчистке территории от поваленного дерева.