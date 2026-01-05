Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Мужчину с инсультом вызволили из запертой квартиры в Вешенской

Мужчину с инсультом вызволили из запертой квартиры в Вешенской
В Ростовской области спасли запертого в квартире мужчину с инсультом. Инцидент произошел в станице Вешенской 2 января, сообщает пресс-служба ведомства.

После праздничных дней дочь обеспокоилась, что отец не отвечает на телефонные звонки. Приехав к нему домой, она обнаружила, что дверь заперта изнутри, а мужчина не откликается на стук.

Понимая, что происходит что-то неладное, дочь вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники ДПЧС вскрыли дверь и обнаружили мужчину без сознания, лежащего на полу. У него были явные признаки инсульта.

Медики, оперативно прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь. Состояние мужчины в настоящее время уточняется.
Фото: ДПЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.