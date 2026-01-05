Мужчину с инсультом вызволили из запертой квартиры в Вешенской

Фото: ДПЧС РО

В Ростовской области спасли запертого в квартире мужчину с инсультом. Инцидент произошел в станице Вешенской 2 января, сообщает пресс-служба ведомства.После праздничных дней дочь обеспокоилась, что отец не отвечает на телефонные звонки. Приехав к нему домой, она обнаружила, что дверь заперта изнутри, а мужчина не откликается на стук.Понимая, что происходит что-то неладное, дочь вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники ДПЧС вскрыли дверь и обнаружили мужчину без сознания, лежащего на полу. У него были явные признаки инсульта.Медики, оперативно прибывшие на место происшествия, оказали пострадавшему первую помощь. Состояние мужчины в настоящее время уточняется.