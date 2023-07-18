В районе Центрального рынка горит магазин «Мир индейки»

Фото: Ростов ру.

Магазин «Мир индейки» загорелся в Ростове в районе Центрального рынка. Пожар случился 18 июля на улице Станиславского – в бывшем доме «Бояркина».По словам очевидцев, люди заметили черный дым, идущий из крыши здания, и увидели, как продавец стал выносить из магазина мясную продукцию. Рядом расположена парикмахерская, откуда сотрудники также стали спасать имущество. В этом время со здания упал кондиционер, потрескались стекла.К месту отправили несколько машин пожарных и «скорую». В настоящее время пожарные тушат возгорание.