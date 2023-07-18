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В районе Центрального рынка горит магазин «Мир индейки»

В районе Центрального рынка горит магазин «Мир индейки»
Магазин «Мир индейки» загорелся в Ростове в районе Центрального рынка. Пожар случился 18 июля на улице Станиславского – в бывшем доме «Бояркина».

По словам очевидцев, люди заметили черный дым, идущий из крыши здания, и увидели, как продавец стал выносить из магазина мясную продукцию. Рядом расположена парикмахерская, откуда сотрудники также стали спасать имущество. В этом время со здания упал кондиционер, потрескались стекла.

К месту отправили несколько машин пожарных и «скорую». В настоящее время пожарные тушат возгорание.
Фото: Ростов ру.
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