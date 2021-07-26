В Пролетарском районе Ростова посреди улицы скончался пожилой мужчина. Происшествие случилось 26 июля, однако известно об этом стало только сейчас.По словам очевидцев, пенсионеру стало плохо около торгового центра «Мир» на проспекте 40-летия Победы, 85. Мужчина упал на землю и потерял сознание. Прохожие вызвали на место скорую помощь.К несчастью, медики не успели помочь пенсионеру. К приезду врачей он уже скончался. Причина смерти станет понятна только после медицинской экспертизы.