В Новошахтинске в ДТП погиб 55-летний водитель отечественного авто

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В Новошахтинске Ростовской области произошло лобовое ДТП, в результате которого погиб 55-летний мужчина. Авария случилась 12 сентября на улице Радио.По предварительной информации, 42-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2107» в районе дома № 66. От удара у автомобилей сильно деформировался капот.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб водитель отечественного автомобиля.