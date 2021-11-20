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В Ростове водитель ВАЗа погиб в тройном ДТП

В Ростове водитель ВАЗа погиб в тройном ДТП

В Ростове-на-Дону произошла жуткая авария с участием двух ВАЗов и иномарки. ДТП случилось 22 ноября около 18:00.

За рулем автомобиля марки «ВАЗ-2107» находился 75-летний мужчина. Он двигался по улице Виталия Ходоша. В районе дома № 15 водитель выехал на встречную полосу, где касательно столкнулся с «ВАЗ-2115», который ехал в противоположном направлении. После этого «семерка» лоб в лоб врезалась в «Хендай Акцент», которым управлял 55-летний мужчина. От удара машины буквально разбросало на дороге.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель «ВАЗ-2107» погиб на месте. С различными травмами мужчину из иномарки и его 10-летнюю дочь доставили в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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