В Ростове водитель ВАЗа погиб в тройном ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошла жуткая авария с участием двух ВАЗов и иномарки. ДТП случилось 22 ноября около 18:00.За рулем автомобиля марки «ВАЗ-2107» находился 75-летний мужчина. Он двигался по улице Виталия Ходоша. В районе дома № 15 водитель выехал на встречную полосу, где касательно столкнулся с «ВАЗ-2115», который ехал в противоположном направлении. После этого «семерка» лоб в лоб врезалась в «Хендай Акцент», которым управлял 55-летний мужчина. От удара машины буквально разбросало на дороге.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель «ВАЗ-2107» погиб на месте. С различными травмами мужчину из иномарки и его 10-летнюю дочь доставили в городскую больницу.