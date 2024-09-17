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Жители Батайска остались без газа из-за упавшего дерева

Жители Батайска остались без газа из-за упавшего дерева
В Ростовской области жители Батайска остались без газа из-за упавшего дерева. Происшествие случилось 16 сентября в переулке Стадионном,10.

Около полудня сильны ветер повалил массивный ствол на тротуар. При падении растение повредило газовую трубу. На вызов приехал сотрудники горгаза и поставили заглушку.

По словам хозяйки частного дома, на этом помощь закончилась. Несмотря на отправленную заявку в ЖКХ, дерево по-прежнему лежит на дороге, а газа в доме все еще нет. Из-за коммунальной аварии люди больше суток не могут приготовить поесть, нагреть воду.
Фото: Батайское время
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