Фото: Батайское время

В Ростовской области жители Батайска остались без газа из-за упавшего дерева. Происшествие случилось 16 сентября в переулке Стадионном,10.Около полудня сильны ветер повалил массивный ствол на тротуар. При падении растение повредило газовую трубу. На вызов приехал сотрудники горгаза и поставили заглушку.По словам хозяйки частного дома, на этом помощь закончилась. Несмотря на отправленную заявку в ЖКХ, дерево по-прежнему лежит на дороге, а газа в доме все еще нет. Из-за коммунальной аварии люди больше суток не могут приготовить поесть, нагреть воду.