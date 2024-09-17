Фото: соцсети

В Донецке Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар. Пожарные сумели ликвидировать возгорание на площади 800 квадратных метров спустя 10 часов работы.Происшествие произошло 17 сентября на улице Тракторной. Густой дым от сгоревшего сухостоя заволок объездную дорогу, что привело к практически нулевой видимости на проезжей части. Вследствие этого было перекрыто несколько улиц. Также центральная часть города и одно из садоводческих товариществ остались без электричества.К месту ЧП прибыли 12 пожарных на трех автомобилях. К спасателям присоединились добровольцы. Однако ветреная погода осложняла локализацию огня. Пламя приближалось к жилым домам и автозаправочной станции.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, к вечеру пожар удалось ликвидировать.