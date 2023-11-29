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В Новошахтинске 12-летняя девочка попала под колеса легковушки

В Новошахтинске 12-летняя девочка попала под колеса легковушки
В Новошахтинске девочка-подросток попала под колеса легковушки. ДТП произошло 29 ноября на проспекте Ленина около 15:00.

По предварительной информации, мужчина за рулем «Лады Приоры» ехал в районе дома № 58. На регулируемом переходе он не увидел девочку, которая хотела проскочить через проезжую часть. Водитель на большой скорости сбил несовершеннолетнюю с ног.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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