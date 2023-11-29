В Новошахтинске 12-летняя девочка попала под колеса легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новошахтинске девочка-подросток попала под колеса легковушки. ДТП произошло 29 ноября на проспекте Ленина около 15:00.По предварительной информации, мужчина за рулем «Лады Приоры» ехал в районе дома № 58. На регулируемом переходе он не увидел девочку, которая хотела проскочить через проезжую часть. Водитель на большой скорости сбил несовершеннолетнюю с ног.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.