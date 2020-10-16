В Сальске 12-летняя девочка попала под колеса легковушки

На Дону 46-летний водитель «Лады Приоры» сбил школьницу. ДТП случилось в Сальске днем 18 октября.Девочка переходила дорогу по «зебре» на улице Фрунзе у дома № 70. Однако переход был нерегулируемым. Мужчина за рулем легковушки пытался быстро проскочить его и даже не заметил ребенка. В результате водитель на большой скорости сбил 12-летнюю девочку.- С полученными травмами школьницу госпитализировали, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.