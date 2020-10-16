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В Сальске 12-летняя девочка попала под колеса легковушки

В Сальске 12-летняя девочка попала под колеса легковушки
На Дону 46-летний водитель «Лады Приоры» сбил школьницу. ДТП случилось в Сальске днем 18 октября.

Девочка переходила дорогу по «зебре» на улице Фрунзе у дома № 70. Однако переход был нерегулируемым. Мужчина за рулем легковушки пытался быстро проскочить его и даже не заметил ребенка. В результате водитель на большой скорости сбил 12-летнюю девочку.

- С полученными травмами школьницу госпитализировали, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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