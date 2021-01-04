В новогодние праздники при пожарах в Ростовской области погибли 10 человек

В новогодние праздники 10 жителей Ростовской области погибли при пожарах. Всего за период новогодних праздников в Ростовской области случились 133 пожара, из которых 16 произошли в новогоднюю ночь.В ночь на 1 января случилось возгорание в частном доме в поселке Холодный Плес Красносулинского района. Утром загорелась маленькая жилая постройка в селе Ряженое Матвеево-Курганского района. В пожарах погибли по одному человеку.На следующий день пламя охватило квартиру в многоквартирном доме в поселке Рассвет Аксайского района. Прибывшие спасатели обнаружили мужчину слишком поздно - хозяин жилья погиб.В Донецке 3 января загорелась хозпостройка. Огонь быстро распространился по всему зданию. В результате ЧП скончался мужчина, находившийся во время пожара в постройке.В Морозовском районе произошли два случая возгорания. Ночью 4 января в одной из многоэтажек города Морозовска хозяйка квартиры забыла потушить сигарету. Пламя перекинулось на вещи на полу и грозило охватить всю квартиру. Спасатели потушили здание за полчаса. Однако женщина успела получить многочисленные ожоги различной тяжести и скончалась в больнице.Утром следующего дня в небольшом доме погиб мужчина. Смертельное происшествие случилось в поселке Озерном. Пламя распространилось на несколько комнат. Потушив пожар, огнеборцы обнаружили тело хозяина дома.В этот же день, 5 января, случилось возгорание в дачном доме СНТ «Ириния» Пролетарского района. Тело мужчины нашли спасатели, которые тушили огонь.6 января аналогичная ситуация произошла в слободе Алексеево-Тузловка Родионово-Несветайского района. Ликвидировав огонь, пожарные обнаружили труп мужчины.Ночью 7 января в Левенцовке взорвался газовый баллон в ларьке с шаурмой. Троих мужчин, пострадавших при пожаре, госпитализировали. К сожалению, повара с 90% поражения поверхности тела не удалось спасти. Второй сотрудник и 24-летний посетитель ларька до сих пор находятся в больнице.Еще один пожар произошел вечером 9 января в поселке Тарасовском. Площадь возгорания в частном доме составила всего один квадратный метр. Однако спасти хозяина строения все равно не удалось.Кроме того, 3 января в Сальске семья с двумя детьми задохнулась газом. Причиной стала его утечка.