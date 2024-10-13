В Новочеркасске полыхал пожар на заводе по производству клеевых продуктов

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Новочеркасске Ростовской области полыхал пожар на заводе по производству клеевых продуктов. Инцидент произошел 13 октября около 05:30.Пожар начался на улице Флерова, 20 в одном из производственных цехов. Из-за сильного ветра огонь быстро перебросился на соседние здания. Возникла опасность взрыва пяти газовых баллонов, находившихся в помещении. Работники завода оперативно вызвали пожарные подразделения.На место прибыли 42 человека и 13 единиц техники. Спасатели осторожно извлекли из огня взрывоопасные баллоны и предотвратили дальнейшее распространение пламени.- Площадь пожара составила 1 350 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Ликвидировать огонь удалось спустя три часа.Стоит подчеркнуть, что это предприятие является одним из ведущих в производстве клеевых изделий в Южном федеральном округе. С 2009 года завод выпускает полимерные и универсальные клеи, ПВА, КМЦ и жидкие гвозди.