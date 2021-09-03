В Новочеркасске водитель внедорожника сбил 11-летнюю девочку

В столице донского казачества произошло ДТП с участием люксового внедорожника. Авария произошла днем 5 сентября в Новочеркасске на проспекте Ермака. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.20-летний парень на «Тойоте Ленд Крузер» сбил школьницу, когда та пыталась перейти дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия травмы получила 11-летняя девочка. Ее доставили в БСМП Новочеркасска.