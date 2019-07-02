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В Новочеркасске водитель «Опеля» сбил бабушку

В Новочеркасске водитель «Опеля» сбил бабушку
В Ростовской области водитель «Опеля Мерива» сбил пенсионерку. ДТП произошло днем 3 июля в Новочеркасске на улице Ларина.

По предварительной информации, мужчина на иномарке поворачивал налево и сбил пожилую женщину, которая стояла на тротуаре недалеко от проезжей части. После того как пенсионерка упала на дорогу, водитель не остановился и не оказал ей помощь. Автомобилист скрылся с места происшествия.

В тот же день водителя отыскали. Сотрудники ГИБДД отмечают, что от него пахло алкоголем. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Инспекторы ГИБДД составили об этом соответствующий протокол, а также арестовали «Опель».

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