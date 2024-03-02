В Новочеркасске рядом с торговым центром «Арбат» на машины рухнул кирпичный забор
В Новочеркасске рядом с торговым центром «Арбат» на припаркованные машины рухнул кирпичный забор Происшествие случилось днем 2 марта.
Два автомобиля оказались придавлены кирпичной кладкой. Вероятно, транспортным средствам понадобится ремонт. Автовладельцам придется серьезно потратиться. По словам очевидцев, никто в происшествии не пострадал.
Кирпичный забор располагается на территории Дома офицеров, который был построен в 1830 году. Здание признано объектом культурного наследия.
Водителям больше не стоит оставлять свой транспорт рядом с кирпичным забором, ведь он может снова обрушиться.