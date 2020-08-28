В Новочеркасске пропал 14-летний подросток Яков Студиникин. Школьник ушел из дома 30 августа. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.Родители Якова обратились в полицию. Сообщается, что на вид мальчику – 14 лет, его рост – примерно 160-165 сантиметров. У него худощавое телосложение, волосы светлые короткие, глаза голубые.Яков был одет в серую водолазку, черные спортивные брюки, обут в черные кроссовки. При себе у него черный рюкзак.Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите по телефонам: 8 (863) 602-01-46; 8 (863) 525-02-20.