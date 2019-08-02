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В Новочеркасске ликвидируют крупный ландшафтный пожар

В Новочеркасске ликвидируют крупный ландшафтный пожар
В Новочеркасске ликвидируют крупный ландшафтный пожар. Пламя начало распространяться около 15:30 на северной окраине микрорайоне Татарка.

Возгорание произошло в пойме реки Тузлов – огонь охватил камыш и начал быстро распространяться. На место происшествия прибыли семь пожарных и две единицы техники. По информации портала DonDay Новочеркасск, сотрудники следили, чтобы от пожара не затронул близлежащие дома.

– Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован, – прокомментировали в ГУ МЧС по донскому региону.

Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

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