В Новочеркасске ликвидируют крупный ландшафтный пожар



В Новочеркасске ликвидируют крупный ландшафтный пожар. Пламя начало распространяться около 15:30 на северной окраине микрорайоне Татарка.



Возгорание произошло в пойме реки Тузлов – огонь охватил камыш и начал быстро распространяться. На место происшествия прибыли семь пожарных и две единицы техники. По информации портала DonDay Новочеркасск, сотрудники следили, чтобы от пожара не затронул близлежащие дома.



– Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован, – прокомментировали в ГУ МЧС по донскому региону.



Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.