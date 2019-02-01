В Новочеркасске парень попал под поезд и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу
Житель Новочеркасска 2 февраля попал под колёса поезда. Инцидент произошёл на станции «Локомотивстрой».
По предварительным данным, 29-летний молодой человек стал переходить пути в неустановленном месте. В это время по рельсам двигался состав. Неожиданно парень споткнулся и упал прямо под идущий поезд.
В результате случившегося он получил серьёзные травмы. Бригада скорой помощи доставила его в отделение реанимации. Состояние пострадавшего расценивается как тяжёлое.
- По факту происшествия проводится проверка, - отметили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
После необходимых работ будет принято процессуальное решение.