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В Новочеркасске парень попал под поезд и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу

В Новочеркасске парень попал под поезд и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу
Житель Новочеркасска 2 февраля попал под колёса поезда. Инцидент произошёл на станции «Локомотивстрой».

По предварительным данным, 29-летний молодой человек стал переходить пути в неустановленном месте. В это время по рельсам двигался состав. Неожиданно парень споткнулся и упал прямо под идущий поезд.

В результате случившегося он получил серьёзные травмы. Бригада скорой помощи доставила его в отделение реанимации. Состояние пострадавшего расценивается как тяжёлое.

- По факту происшествия проводится проверка, - отметили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

После необходимых работ будет принято процессуальное решение.

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