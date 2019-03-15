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В больнице Новочеркасска умер 28-летний парень, попавший под поезд

В больнице Новочеркасска умер 28-летний парень, попавший под поезд
В Новочеркасске скончался парень, попавший под поезд. Врачи боролись за жизнь 28-летнего местного жителя на протяжении полутора месяцев.

В начале февраля молодой человек попал под состав, сообщает DonDay Новочеркасск. По словам очевидцев происшествия, он переходил ж/д пути в наушниках. Пешеход не слышал звуков приближающегося поезда. В последний момент он повернулся и увидел состав. Парень попытался быстро уйти с путей, но споткнулся и упал прямо под колеса.

Увидев пешехода, машинист применил экстренное торможение, однако полностью остановить состав не удалось. Поезд травмировал молодого человека. Врачи диагностировали у него травму головы и переломы ребер.

Пострадавшему провели несколько тяжелых операций. Медики делали всё возможное, но 16 марта молодой человек скончался.

Известно, что из родных у парня остался только сводный брат. Сейчас родственник собирает средства, чтобы организовать похороны.

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