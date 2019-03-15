В больнице Новочеркасска умер 28-летний парень, попавший под поезд



В Новочеркасске скончался парень, попавший под поезд. Врачи боролись за жизнь 28-летнего местного жителя на протяжении полутора месяцев.



В начале февраля молодой человек попал под состав, сообщает DonDay Новочеркасск. По словам очевидцев происшествия, он переходил ж/д пути в наушниках. Пешеход не слышал звуков приближающегося поезда. В последний момент он повернулся и увидел состав. Парень попытался быстро уйти с путей, но споткнулся и упал прямо под колеса.



Увидев пешехода, машинист применил экстренное торможение, однако полностью остановить состав не удалось. Поезд травмировал молодого человека. Врачи диагностировали у него травму головы и переломы ребер.



Пострадавшему провели несколько тяжелых операций. Медики делали всё возможное, но 16 марта молодой человек скончался.



Известно, что из родных у парня остался только сводный брат. Сейчас родственник собирает средства, чтобы организовать похороны.