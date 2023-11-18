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В Новочеркасске грузовик проволок зацепившегося велосипедиста

В Новочеркасске грузовик проволок зацепившегося велосипедиста
В Новочеркасске тягач зацепил двухколесный транспорт и протащил его больше 100 метров. ДТП с пострадавшим случилось 17 ноября около 7:00.

В то утро водитель тягача марки FAW – JH6 в составе полуприцепа ехал по улице Гагарина. В районе дома № 108Д он повернул вправо, в переулок Почтовый. При повороте грузовая машина зацепила велосипед вместе с его водителем, который стоял на обочине.

Двухколесный транспорт вместе с мужчиной волочился за тягачом порядка 140 метров. Затем велосипед отцепился, а грузовик продолжил движение.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 50-летний велосипедист остался жив, но получил травмы. Его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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