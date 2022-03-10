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В Новочеркасске опрокинулся грузовик

В Новочеркасске опрокинулся грузовик

В Новочеркасске Ростовской области опрокинулся грузовик. Авария произошла 11 марта около 12:30.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «МАЗ» находился 47-летний водитель. Он ехал по улице Ростовский проезд. Неподалеку от дома №9а мужчина не вписался в поворот, не смог справиться с управлением большегруза, поэтому машина завалилась на бок. На помощь вызвали медиков.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП водитель получил несколько травм и его доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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