В Неклиновском районе в ДТП пострадал ребенок

В селе Петрушево Неклиновского района «Лада» столкнулась с иномаркой. ДТП произошло 4 апреля около 14:30 на улице Куйбышево.Как выяснилось, за рулем отечественного автомобиля «Лада X-рэй» находился 42-летний мужчина, который не расчитал расстояние с встречным авто и на скорости врезался в иномарку «Деу Матиз». Из-за сильного удара передняя часть Российского авто превратилась в груду металла, у встречного автомобиля появились лишь незначительные повреждения.По информации УИГИБДД Ростовской области в результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка «Деу Матиза». Спустя несколько часов родители обратились в больницу.