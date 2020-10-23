На Таганрогской птицефабрике выявлен вирус птичьего гриппа
В Ростовской области на предприятии «Птицефабрика Таганрогская» Неклиновского района обнаружен вирус птичьего гриппа. Об этом 23 октября сообщает территориальное управление Россельхознадзора.
Подтвердила диагноз лаборатория по диагностике африканской чумы свиней. Проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения распространения вируса.
На предприятии, вероятно, остановлена отгрузка продукции. Вся птица, которая могла заболеть (непривитое поголовье) пойдет на убой. Такие меры плохо скажутся на финансовом состоянии птицефабрики, занимающей лидирующие позиции по производству яиц в регионе.