В ЛНР погиб 23-летний дончанин
На территории Луганской Народной Республики погиб 23-летний житель Ростовской области. Владислава Ковача убили ещё в конце февраля, однако о его смерти стало известно только сейчас.
Молодой человек родился в городе Миллерово. Отслужив срочную службу, парень вступил в ряды ополченцев ЛНР, сообщает DonDay.ru. По данным издания, он служил в подразделении «Призрак». Там он числился вплоть до своей гибели.
Ранее сообщалось, что в ДНР погиб военный из Ростовской области. В районе Докучаевска Донецкой области был убит 39-летний командир взвода снайперов Евгений Ш.