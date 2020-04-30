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В ЛНР погиб 23-летний дончанин

В ЛНР погиб 23-летний дончанин
На территории Луганской Народной Республики погиб 23-летний житель Ростовской области. Владислава Ковача убили ещё в конце февраля, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Молодой человек родился в городе Миллерово. Отслужив срочную службу, парень вступил в ряды ополченцев ЛНР, сообщает DonDay.ru. По данным издания, он служил в подразделении «Призрак». Там он числился вплоть до своей гибели.

Ранее сообщалось, что в ДНР погиб военный из Ростовской области. В районе Докучаевска Донецкой области был убит 39-летний командир взвода снайперов Евгений Ш.

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