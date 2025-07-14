Фото: ГУ МЧС РО

В лесничестве Мартыновского района потушили крупный пожар. В течение 18 часов специалисты смогли остановить распространение огня на площади 67,5 гектара.По информации Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило вечером 13 июля. Для тушения пожара были привлечены 110 человек и 59 единиц техники.На следующий день после начала возгорания огонь удалось взять под контроль, а затем полностью ликвидировать.К счастью, в результате инцидента никто не получил травм.