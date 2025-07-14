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В лесничестве Мартыновского района потушили крупный пожар

В лесничестве Мартыновского района потушили крупный пожар
В лесничестве Мартыновского района потушили крупный пожар. В течение 18 часов специалисты смогли остановить распространение огня на площади 67,5 гектара.

По информации Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило вечером 13 июля. Для тушения пожара были привлечены 110 человек и 59 единиц техники.

На следующий день после начала возгорания огонь удалось взять под контроль, а затем полностью ликвидировать.

К счастью, в результате инцидента никто не получил травм.
Фото: ГУ МЧС РО
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