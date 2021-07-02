В квартире в Шахтах обрушился балкон: есть пострадавшие

B Ростовской области в многоквартирном доме обрушился балкон. В результате пострадали два человека. Происшествие случилось в посёлке Артем вечером 4 июля.По предварительным данным, двое мужчин, 38 и 40 лет, вышли на балкон квартиры на втором этаже покурить. Неожиданно пол под ними начал проваливаться. Через доли секунды они оказались внизу.Соседи услышали грохот и бросились на помощь. Пока одни вызывали медиков, другие помогали пострадавшим выбраться из-под завалов. Все это время они были в сознании.По данным DonDay Шахты, их доставили в БСМП имени Ленина с многочисленными травмами.Сообщается, что дом, в котором случилось происшествие, был признан аварийным.