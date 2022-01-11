В колонию Ростова дважды за сутки пытались перебросить наркотики

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В Ростове на территорию исправительной колонии два раза за день пытались перебросить наркотики. Оба случая произошли вечером 12 января на улице Тоннельной, 4.Во время обхода территории внимание сотрудников ИК-2 привлек подозрительный мужчина, бродивший вдоль забора колонии. Неизвестный, заметив людей в форме, попытался сбежать. Задержанным оказался 38-летний житель Новочеркасска. У него в кармане в ходе обыска нашли сверток с сильнодействующими психотропными препаратами.Второй случай произошел через 20 минут. На этот раз сотрудники режимного учреждения задержали 36-летнего уроженца Белой Калитвы. Он пытался перебросить осужденным сверток с марихуаной.Задержанных передали правоохранителям, а наркотики изъяли. За незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта им может грозить до трех лет лишения свободы.В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося уже проводятся проверки.