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В колонию Ростова дважды за сутки пытались перебросить наркотики

В колонию Ростова дважды за сутки пытались перебросить наркотики

В Ростове на территорию исправительной колонии два раза за день пытались перебросить наркотики. Оба случая произошли вечером 12 января на улице Тоннельной, 4.

Во время обхода территории внимание сотрудников ИК-2 привлек подозрительный мужчина, бродивший вдоль забора колонии. Неизвестный, заметив людей в форме, попытался сбежать. Задержанным оказался 38-летний житель Новочеркасска. У него в кармане в ходе обыска нашли сверток с сильнодействующими психотропными препаратами.

Второй случай произошел через 20 минут. На этот раз сотрудники режимного учреждения задержали 36-летнего уроженца Белой Калитвы. Он пытался перебросить осужденным сверток с марихуаной.

Задержанных передали правоохранителям, а наркотики изъяли. За незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта им может грозить до трех лет лишения свободы.

В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося уже проводятся проверки.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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