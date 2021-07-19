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В Каменске горит здание бывшей школы № 33, построенной более 100 лет назад

В Каменске горит здание бывшей школы № 33, построенной более 100 лет назад
В городе Каменске-Шахтинском горит заброшенная школа № 33. Двухэтажное столетнее здание воспламенилось 21 июля.

Школа, расположенная на улице Пушкина, 98, воспламенилась днем. Черный едкий дым разносился по всему району, а пламя быстро распространялось по старым помещениям. Очевидцы вызвали на место спасателей. Но, по их словам, пожарные не справляются. Им не хватает напора воды. Площадь возгорания становится все больше.

Здание построили в 1905 году. Тогда это была женская гимназия Феклы, вдовы ученого Дмитрия Мазуренко. Затем школа стала средней общеобразовательной. В начале 2000-х детей перевели в более современное здание, а старая школа оказалась заброшенной. Сейчас она находится на балансе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова.

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