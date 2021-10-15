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В Каменске 16-летний парень на мотоцикле пострадал в ДТП

В Каменске 16-летний парень на мотоцикле пострадал в ДТП
В Каменске-Шахтинском 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось днем 17 октября в районе дома №87 на улице Советской в микрорайоне Лиховском.

Мужчина за рулем «Хендай Акцент» при повороте налево не уступил дорогу встречному юному мотоциклисту. Произошло столкновение, в котором парень получил травмы. Его доставили в больницу.

Мотоцикл несовершеннолетний взял у отца, не имея при этом прав. Теперь ему грозит 15 тысяч рублей штрафа, а его родителям – 30 тысяч рублей.
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