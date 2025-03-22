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В Ростове после удара дрона по многоэтажке третьему жильцу понадобилась медпомощь

В Ростове после удара дрона по многоэтажке третьему жильцу понадобилась медпомощь
В Ростове-на-Дону после удара беспилотника по многоквартирному дому еще одному жильцу потребовалась медицинская помощь. Врачи оказали ее на месте — женщине стало плохо из-за стресса.

Вечером 21 марта в многоэтажку на улице Горсоветской, 49/1, врезался БПЛА. В результате взрыва пострадали два человека. Их отвезли в больницу. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
Фото: Ростов.Ру
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