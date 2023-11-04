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В Кагальницком районе едва не погиб человек при пожаре в хозпостройке

В Кагальницком районе едва не погиб человек при пожаре в хозпостройке
В Ростовской области едва не погиб человек во время пожара в хозпостройке. Происшествие случилось 2 ноября в станице Кировской Кагальницкого района.

Около 6:30 загорелось здание на улице Колхозной. Ветер разносил клубы едкого дыма по близлежащим улицам. Очевидцы вызвали пожарных.

- На место направили восемь человек на двух единицах спецтехники, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К приезду спасателей полыхало около 100 квадратных метров постройки. Потушить пламя полностью удалось через полчаса. Во время ЧП огнеборцы вызволили человека, который находился в горящем здании.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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