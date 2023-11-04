В Кагальницком районе едва не погиб человек при пожаре в хозпостройке

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области едва не погиб человек во время пожара в хозпостройке. Происшествие случилось 2 ноября в станице Кировской Кагальницкого района.Около 6:30 загорелось здание на улице Колхозной. Ветер разносил клубы едкого дыма по близлежащим улицам. Очевидцы вызвали пожарных.- На место направили восемь человек на двух единицах спецтехники, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К приезду спасателей полыхало около 100 квадратных метров постройки. Потушить пламя полностью удалось через полчаса. Во время ЧП огнеборцы вызволили человека, который находился в горящем здании.