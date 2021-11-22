Житель Ростовской области едва не погиб при пожаре в хозпостройке

Фото: kstati.dp.ua

Житель поселка Орловского в Орловском районе Ростовской области чуть не погиб при пожаре в хозяйственной постройке. Происшествие случилось днем 23 ноября на проспекте Мира, 1а.Возгорание началось во дворе около 13:00. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, – из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. В момент случившегося в здании находился хозяин.Прибывшие на вызов шестеро спасателей на двух единицах техники помогли ему выбраться из постройки целым и невредимым, после чего потушили огонь, разгоревшийся на площади около восьми квадратных метров.