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В ДТП с перевернувшимся КамАЗом на кольце ЦГБ в Ростове пострадал мужчина

В ДТП с перевернувшимся КамАЗом на кольце ЦГБ в Ростове пострадал мужчина
В Ростове 30 октября на кольце Центральной городской больницы произошло ДТП с участием КамАЗа. В результате аварии пострадал мужчина.

В районе улицы Текучева около 13:00 водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением на кольцевом перекрестке. КамАЗ, перевозивший строительный материал, опрокинулся на бок, и щебень высыпался на проезжую часть, создав затор на и так перегруженном участке дороги.

Пробка растянулась почти на четыре километра от Ворошиловского проспекта, 20/17 до Михаила Нагибина, 25.

- Водитель транспортного средства получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Строительные материалы с дороги ещё не убрали.
Фото: соцсети
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