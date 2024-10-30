В ДТП с перевернувшимся КамАЗом на кольце ЦГБ в Ростове пострадал мужчина

- Водитель транспортного средства получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.



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В Ростове 30 октября на кольце Центральной городской больницы произошло ДТП с участием КамАЗа. В результате аварии пострадал мужчина.В районе улицы Текучева около 13:00 водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением на кольцевом перекрестке. КамАЗ, перевозивший строительный материал, опрокинулся на бок, иПробка растянулась почти на четыре километра от Ворошиловского проспекта, 20/17 до Михаила Нагибина, 25.Строительные материалы с дороги ещё не убрали.