В ДТП с перевернувшимся КамАЗом на кольце ЦГБ в Ростове пострадал мужчина
В Ростове 30 октября на кольце Центральной городской больницы произошло ДТП с участием КамАЗа. В результате аварии пострадал мужчина.
В районе улицы Текучева около 13:00 водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением на кольцевом перекрестке. КамАЗ, перевозивший строительный материал, опрокинулся на бок, и щебень высыпался на проезжую часть, создав затор на и так перегруженном участке дороги.
Пробка растянулась почти на четыре километра от Ворошиловского проспекта, 20/17 до Михаила Нагибина, 25.
Строительные материалы с дороги ещё не убрали.