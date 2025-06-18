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В ДТП Ростовской области погиб водитель «Фольксваген Поло»

В ДТП Ростовской области погиб водитель «Фольксваген Поло»
В ДТП Ростовской области погиб 26-летний водитель «Фольксваген Поло». ЧП случилось 18 июня в Октябрьском районе.

По трассе М-4 «Дон» автомобилист двигался примерно в 10:00. По предварительной информации, в районе поселка Новоперсиановка он не справился с управлением. Легковушка врезалась барьерное ограждение и опрокинулась.

По данным донского ГАИ, в результате аварии погиб водитель. Также пострадал 25-летний пассажир, его доставили в медучреждение.
Фото: ГАИ РО
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