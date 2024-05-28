В ДТП на трассе М-4 «Дон» двое погибли и пятеро пострадали

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области случилось ДТП, в котором погибли два человека и пятеро пострадали. Авария произошла 27 мая около полудня на трассе М-4 «Дон».По предварительным данным, 38-летний водитель «Фольксвагена Кадди» двигался по автодороге в сторону Ростова-на-Дону. Неподалеку от Павловска он потерял управление. На большой скорости транспорт протаранил стоящий на обочине полуприцеп грузовика «Скания». От сильного удара легковушка вылетела на отбойник.На место прибыли полиция и «скорая». Врачи госпитализировали водителя «Фольксвагена» и его четырех пассажиров — двух мальчиков, 9 и 5 лет, а также девочек, 11 и 4 лет. Еще два пассажира легковушки погибли на месте.В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что 39-летняя женщина и 13-летний мальчик погибли.