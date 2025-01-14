Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Донецке Ростовской области загорелась кровля здания

В Донецке Ростовской области загорелась кровля здания

В Донецке, который находится в Ростовской области, произошло возгорание на территории новых очистных сооружений. Очевидцы начали публиковать видео и фото с места события в социальных сетях.

Пожар разбушевался около полудня 14 января. По предварительной информации, огонь охватил крышу здания. Свидетели сообщают о сильном задымлении внутри помещений.

В данный момент на месте инцидента работают несколько пожарных бригад, которые стараются потушить огонь.

Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют, и официальные комментарии от компетентных органов тоже не поступали.

Пожарные прилагают все усилия для того, чтобы остановить распространение огня.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.