В Донецке Ростовской области загорелась кровля здания

Фото: соцсети

В Донецке, который находится в Ростовской области, произошло возгорание на территории новых очистных сооружений. Очевидцы начали публиковать видео и фото с места события в социальных сетях.Пожар разбушевался около полудня 14 января. По предварительной информации, огонь охватил крышу здания. Свидетели сообщают о сильном задымлении внутри помещений.В данный момент на месте инцидента работают несколько пожарных бригад, которые стараются потушить огонь.Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют, и официальные комментарии от компетентных органов тоже не поступали.Пожарные прилагают все усилия для того, чтобы остановить распространение огня.