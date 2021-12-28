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В Донецке пенсионер погиб при пожаре в своем доме

В Донецке пенсионер погиб при пожаре в своем доме
В городе Донецке Ростовской области пенсионера погиб при пожаре в своем доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Смертельное происшествие случилось в ночь на 30 декабря на улице Колхозной, 19/1.

Пожар в жилище 66-летнего мужчины начался около 23:20. На вызов соседей через несколько минут прибыли семеро спасателей на двух единицах техники. Около часа они тушили огонь, охвативший почти весь дом, – 60 квадратных метров.

Во время тушения в одной из комнат пожарные обнаружили бездыханное тело хозяина. Что стало причиной происшествия в его жилье, будет известно позже. Предположительно, – неосторожное обращение с огнем.

Фото и видео: novostdon.ru
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