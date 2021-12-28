В Донецке пенсионер погиб при пожаре в своем доме

Фото и видео: novostdon.ru

В городе Донецке Ростовской области пенсионера погиб при пожаре в своем доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Смертельное происшествие случилось в ночь на 30 декабря на улице Колхозной, 19/1.Пожар в жилище 66-летнего мужчины начался около 23:20. На вызов соседей через несколько минут прибыли семеро спасателей на двух единицах техники. Около часа они тушили огонь, охвативший почти весь дом, – 60 квадратных метров.Во время тушения в одной из комнат пожарные обнаружили бездыханное тело хозяина. Что стало причиной происшествия в его жилье, будет известно позже. Предположительно, – неосторожное обращение с огнем.