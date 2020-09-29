В Ростове питомцев кошачьего приюта накормили пирожками с ядом

Питомцев ростовского кошачьего приюта отравили пирожками с ядом. Происшествие случилось 30 сентября в переулке Сальском.Владелица приюта Алена Кравцова пришла с дочерью покормить питомцев. Женщина увидела лежащих практически без сознания животных, а рядом с ними валялись остатки пирожков. Стало ясно — котов отравили. К счастью, в приюте был антидот. После этого едва дышащих питомцев отвезли в клинику.Хозяйка приюта считает, что, скорее всего, недоброжелатель подсыпал в пирожки крысиный яд и забросил их через решетку в открытые окна цокольного этажа. Приняв яд за лакомство, коты едва не погибли.- Чивас, Тоби и Матрешка находятся в стабильном состоянии, но до субботы их оставили под наблюдением врачей в стационаре. А вот любительнице покушать Мире повезло меньше - ее состояние тяжелое, однако шансы на выздоровление есть, - рассказала Алена Кравцова. - Сейчас она находится в кислородной камере.Оставлять этот акт бесчеловечности и жестокости по отношению к животным Алена не намерена. Сразу после ЧП у котов взяли анализы, чтобы выяснить точную причину их плохого самочувствия.Если окажется, что котов действительно отравили, ростовчанка намерена идти в полицию, чтобы наказать негодяев.