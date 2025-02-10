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В частном доме Ростовской области случился пожар из-за неисправного дымохода

В частном доме Ростовской области случился пожар из-за неисправного дымохода
В Ростовской области, в Тарасовском районе, произошел пожар в частном доме. Инцидент случился днем 9 февраля.

Около 13:20 хозяин дома решил растопить свою печь. После того как печь начала топиться, мужчина решил уйти к соседям. Однако, когда он вернулся, в его доме уже разгорелся пожар. В огне были диван и обои в одной из комнат. Мужчина вызвал пожарных. С огнем боролись 11 человек на 4 автоцистернах. Пламя удалось потушить на 24 квадратных метрах.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что причиной возгорания стал неисправный дымоход. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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