В частном доме Ростовской области случился пожар из-за неисправного дымохода

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области, в Тарасовском районе, произошел пожар в частном доме. Инцидент случился днем 9 февраля.Около 13:20 хозяин дома решил растопить свою печь. После того как печь начала топиться, мужчина решил уйти к соседям. Однако, когда он вернулся, в его доме уже разгорелся пожар. В огне были диван и обои в одной из комнат. Мужчина вызвал пожарных. С огнем боролись 11 человек на 4 автоцистернах. Пламя удалось потушить на 24 квадратных метрах.В региональном ГУ МЧС сообщили, что причиной возгорания стал неисправный дымоход. К счастью, в происшествии никто не пострадал.