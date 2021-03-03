В центре Ростова произошла авария с участием трамвая

В центре Ростова произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось днем 5 марта на улице Станиславского.По словам очевидцев, водитель трамвая въехал в попутный автомобиль «Тойота». Судя по фото, у иномарки разбита задняя левая фара. Никаких других повреждений визуально не заметно.Находились ли пассажиры в салоне транспорта в момент аварии и есть ли пострадавшие, станет известно позже. Скорее всего, авария обошлась небольшими механическими повреждениями.