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В Ростове на большой площади сгорел частный дом

В Ростове на большой площади сгорел частный дом
В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось 13 октября на улице Курганной.

Около 13:30 соседи увидели черный дым, валивший из жилья неподалеку. Люди сразу вызвали пожарных. Тем временем пламя все больше распространялось по жилому зданию, уничтожая мебель и вещи. К прибытию спасателей площадь возгорания составила более 60 квадратных метров.

Пожар оказался настолько сильным, что на место прислали пять спецмашин. С огнем боролись 23 человека личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Через час пожарные полностью потушили возгорание. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
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