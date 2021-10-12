В Ростове на большой площади сгорел частный дом

В Ростове произошел крупный пожар в частном доме. ЧП случилось 13 октября на улице Курганной.Около 13:30 соседи увидели черный дым, валивший из жилья неподалеку. Люди сразу вызвали пожарных. Тем временем пламя все больше распространялось по жилому зданию, уничтожая мебель и вещи. К прибытию спасателей площадь возгорания составила более 60 квадратных метров.Пожар оказался настолько сильным, что на место прислали пять спецмашин. С огнем боролись 23 человека личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Через час пожарные полностью потушили возгорание. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.