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В центре Ростова на повороте занесло трамвай № 6

В центре Ростова на повороте занесло трамвай № 6
В центре Ростова трамвай занесло на повороте. Происшествие случилось 5 декабря около 14:30.

Трамвай № 6 ехал от Центрального рынка к пересечению улицы Текучева с переулком Нахичеванским. На проспекте Буденновском водитель начал поворачивать на Максима Горького. Однако повернуться смог только корпус транспорта. Колеса же остались на рельсах и стали перпендикулярны трамваю. Прохожие удивленно смотрели на происходящее. Даже женщина-водитель не могла понять, что произошло.

Транспорт заблокировал проезд на оживленном проспекте. Теперь вместо шести полос автомобилистам приходится выстраиваться в ряд на одной с каждой стороны. Из-за ЧП на Буденновском появился затор. Он тянется от Социалистической до Максима Горького и составляет более километра.\
Фото: DonDay.ru.
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