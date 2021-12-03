В центре Ростова на повороте занесло трамвай № 6

Фото: DonDay.ru.

В центре Ростова трамвай занесло на повороте. Происшествие случилось 5 декабря около 14:30.Трамвай № 6 ехал от Центрального рынка к пересечению улицы Текучева с переулком Нахичеванским. На проспекте Буденновском водитель начал поворачивать на Максима Горького. Однако повернуться смог только корпус транспорта. Колеса же остались на рельсах и стали перпендикулярны трамваю. Прохожие удивленно смотрели на происходящее. Даже женщина-водитель не могла понять, что произошло.Транспорт заблокировал проезд на оживленном проспекте. Теперь вместо шести полос автомобилистам приходится выстраиваться в ряд на одной с каждой стороны. Из-за ЧП на Буденновском появился затор. Он тянется от Социалистической до Максима Горького и составляет более километра.\