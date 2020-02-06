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Трамвай сошёл с рельсов в центре Ростова-на-Дону

Трамвай сошёл с рельсов в центре Ростова-на-Дону
В Ростове трамвай сошёл с рельсов. Случай произошёл на пересечении проспекта Будённовского и улицы Горького.

Вечером 7 февраля водитель ехал в районе здания цирка и стал переходить с одной стрелки на другую. В этот момент колёса соскочили с рельсов, и транспорт выехал на асфальт. Его развернуло поперёк дороги, и трамвай перегородил проезд.

К счастью, автомобилисты успели его объехать. По указанному участку какое-то время не могли проехать трамваи. Вскоре к водителю подоспела помощь, и транспортное средство поставили на рельсы.

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