Трамвай сошёл с рельсов в центре Ростова-на-Дону



В Ростове трамвай сошёл с рельсов. Случай произошёл на пересечении проспекта Будённовского и улицы Горького.



Вечером 7 февраля водитель ехал в районе здания цирка и стал переходить с одной стрелки на другую. В этот момент колёса соскочили с рельсов, и транспорт выехал на асфальт. Его развернуло поперёк дороги, и трамвай перегородил проезд.



К счастью, автомобилисты успели его объехать. По указанному участку какое-то время не могли проехать трамваи. Вскоре к водителю подоспела помощь, и транспортное средство поставили на рельсы.