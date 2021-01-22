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В центре Ростова-на-Дону жестоко избили девушку

В центре Ростова-на-Дону жестоко избили девушку
Парень жестоко избил девушку в центре Ростова-на-Дону. Инцидент произошел на пересечении улицы Темерницкой с проспектом Буденновским около семи часов вечера 23 января.

Очевидица конфликта рассказала в соцсетях, что пока молодой человек бил избранницу, его приятели стояли рядом и никого не подпускали.

Девушка кричала и пыталась вырваться. Обидчик несколько раз сбил ее с ног. Он говорил, что это его девушка, и они сами разберутся.

– Я вызвала полицию, но пока правоохранители прибыли на место, все уже разошлись, – поделилась свидетельница.

В ГУ МВД по Ростовской области информации о случившемся пока нет.

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