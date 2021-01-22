В центре Ростова-на-Дону жестоко избили девушку

Парень жестоко избил девушку в центре Ростова-на-Дону. Инцидент произошел на пересечении улицы Темерницкой с проспектом Буденновским около семи часов вечера 23 января.Очевидица конфликта рассказала в соцсетях, что пока молодой человек бил избранницу, его приятели стояли рядом и никого не подпускали.Девушка кричала и пыталась вырваться. Обидчик несколько раз сбил ее с ног. Он говорил, что это его девушка, и они сами разберутся.– Я вызвала полицию, но пока правоохранители прибыли на место, все уже разошлись, – поделилась свидетельница.В ГУ МВД по Ростовской области информации о случившемся пока нет.