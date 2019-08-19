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В Ростове приятели жестоко избили девушку

В Ростове приятели жестоко избили девушку

Серьёзными травмами завершилось застолье для 29-летней ростовчанки.

Вечером 20 августа девушка выпивала вместе со своими знакомыми в одном из домов Октябрьского района Ростова. За столом возник спор, который перерос в ссору. Когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Девушку несколько раз ударили по голове. Ростовчанке понадобилась помощь медиков, сообщает DonDay.ru.

Прибывшие работники скорой помощи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшую доставили в больницу.

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