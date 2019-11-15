Ростовчанин упал с крыши многоэтажки на машину



В Ростове мужчина упал с крыши многоэтажного дома на припаркованную машину. ЧП произошло в Советском районе города вечером 17 ноября.



По предварительным данным, ростовчанин сорвался с крыши 17-ти этажного дома на улице Маршала Жукова. Как рассказали очевидцы, мужчина упал на «Тойоту». Свидетели происшествия вызвали скорую. В момент прибытия медиков, пострадавший находился без сознания. В тяжелом состоянии жителя Ростова доставили в больницу.



На иномарке осталась огромная вмятина. Её хозяин находится в шоке.



В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия начата проверка.



