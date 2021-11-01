В центре Ростова мужчина погиб, выпав с балкона на седьмом этаже
В центре Ростова 49-летний мужчина разбился насмерть, выпав с балкона на седьмом этаже. Происшествие случилось в девятиэтажном доме № 120 на улице Большой Садовой 3 ноября.
Тело Константина З. обнаружили ранним утром - около 4 часов. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, однако спасти его не смогли. Мужчина умер до прибытия медиков.
Как сообщил DonDay.ru, ростовчанин страдал биполярным расстройством. В момент ЧП мужчина был в депрессии. Обстоятельства гибели Константина выясняют правоохранители.