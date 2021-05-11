Жительница Батайска погибла, выпав с балкона квартиры на седьмом этаже

В Батайске местная жительница погибла, выпав с балкона квартиры многоэтажного дома. Трагедия произошла 12 мая на улице Ушинского. Информация об этом и фото с места событий появились в соцсетях, сообщает battime.Тело было обнаружено возле десятиэтажного дома № 11. Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Известно, что погибшая жила в этом доме с сыном. Их квартира была на седьмом этаже. Предположительно, трагедия произошла в тот момент, когда батайчанка развешивала на балконе стирку - верёвка оторвалась, и женщина упала с высоты с бельём в руках.Однако точную причину смерти батайчанки предстоит выяснить правоохранителям.