В центре Ростова автоледи врезалась в стену дома, сбив пешехода насмерть



В Ростове в результате ошибки водителя иномарки погиб пешеход. Авария произошла в центре города на улице Социалистической в ночь на 13 августа.



По предварительной информации, 35-летняя женщина, управляя «Тойотой Короллой», не справилась с управлением. Иномарка вылетела с дороги. На тротуаре она сбила мужчину, после чего врезалась в стену многоквартирного дома.

- От полученных травм пешеход скончался, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Водитель «Тойоты» также пострадал. Женщину с травмами доставили в больницу.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе причину ДТП.

