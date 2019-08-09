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В центре Ростова автоледи врезалась в стену дома, сбив пешехода насмерть

В центре Ростова автоледи врезалась в стену дома, сбив пешехода насмерть
В Ростове в результате ошибки водителя иномарки погиб пешеход. Авария произошла в центре города на улице Социалистической в ночь на 13 августа.

По предварительной информации, 35-летняя женщина, управляя «Тойотой Короллой», не справилась с управлением. Иномарка вылетела с дороги. На тротуаре она сбила мужчину, после чего врезалась в стену многоквартирного дома.
- От полученных травм пешеход скончался, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Водитель «Тойоты» также пострадал. Женщину с травмами доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе причину ДТП.

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